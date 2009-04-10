УБОЗ піймав на хабарі чиновника з Державної служби туризму
12:31, 10 квітня 2009Політика
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5 тисяч - за ліцензію
Співробітники столичного УБОЗу при отриманні хабара у сумі 5 тис. грн. затримали начальника одного з управлінь Державної служби туризму.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.
Як зазначили у ЦГЗ, ці кошти посадовець вимагав за надання ліцензії на право займатися туристичним бізнесом.
Встановлено ще чотири факти отримання ним хабарів. Перевірка триває.
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