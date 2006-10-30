Наша Україна озвучила жорстку позицію щодо своїх міністрів

«Наша Україна» не нестиме відповідальності за своїх міністрів, якщо вони з якихось причин не підуть у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції «Наша Україна» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Він нагадав, що «Наша Україна» чітко висловила свою точку зору з приводу того, що міністри за її квотою мають піти у відставку. «Я думаю, що у вівторок мали б поставити це питання… Жодного відкликання заяв тих міністрів, які є насправді “нашоукраїнці”, немає, а хто не позиціонує себе як “нашоукраїнець”, «Наша Україна» за цих урядовців нести відповідальності не буде», - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ, додавши, що розмови прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА були з багатьма міністрами щодо можливості продовження їх роботи в уряді, але рішення політичної сили є, і воно залишається незмінним.

Він також підкреслив, що якщо станеться, що за якихось міністрів не проголосують, і вони не будуть наполягати на своїй відставці, вони будуть зобов’язані вийти з партії НСНУ – «тоді знову відповідальності «Наша Україна» за Кабінет Міністрів нести не буде».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що "Наша Україна" переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

19 жовтня міністри від "Нашої України" - Юрій ПОЛЯЧЕНКО, Юрій ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Ігор ЛІХОВИЙ зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

Сьогодні, зокрема, Р.ЗВАРИЧ сказав, що не відкличе заяви про відставку, доки не отримає «відповідного доручення».