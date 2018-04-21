Янукович про Чорноморський флот, Президента, СОТ, уряд, бюджет, газ, опозицію і Калашнікова

Янукович не виключає можливості продовження перебування ЧФ РФ в Україні після 2017 року Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території Україні після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Безумовно, те, що відповідає інтересам України, ми будемо завжди на захисті національних інтересів», - сказав український прем’єр, відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України після 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Володимир ПУТІН 25 жовтня у ході "прямої лінії" відзначив, що «Росія не прагне до дострокового виведення свого флоту з Криму, а договір діє до 2017 року. Після цього Москва готова вести переговори про продовження терміну перебування ЧФ».

26 жовтня міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що Україна не веде переговорів щодо пролонгації договору про тимчасове перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Прем`єр планує ще раз обговорити з Президентом питання відставки міністрів-«нашоукраїнців» Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що планує ще раз обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ питання відставки міністрів-«нашоукраїнців».

«Тільки з урахуванням точки зору Президента це питання буде розглянуто», - сказав прем’єр. Він зазначив, що на сьогодні вже визначено квоти між членами парламентської коаліції щодо посад, які можуть звільнитися внаслідок відставки міністрів від «Нашої України», а також є кандидатури на ці посади. Водночас прем’єр наголосив, що питання призначення нових міністрів він також планує обговорити з Президентом.

Прем’єр також висловив думку, що питання міністрів буде вирішено у найближчий термін.

Відповідальним за вступ України до СОТ був і залишається уряд Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що відповідальним за вступ нашої держави до Світової організації торгівлі був і залишається уряд.

«Уряд є відповідальним за вступ України до СОТ. Це безпосередні повноваження і обов’язки уряду», - сказав прем’єр, коментуючи подання Президентом України 16 законопроектів, необхідних для вступу України до СОТ, до Верховної Ради України. «Ми не заперечуємо, коли Президент виступає з ініціативою», - додав прем’єр.

Водночас він зазначив, що в переважній більшості урядові та президентські законопроекти дублюють одне одного, крім одного законопроекту, який уряд пропонує зробити ширшим. В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, про який саме законопроект ідеться.

Говорячи про підготовку до вступу України до СОТ, прем’єр лише зазначив, що уряд працює над тим, щоб у листопаді розглянути всі, або практично всі “СОТівські” законопроекти. «Ми ставимо за мету запропонувати парламенту не пізніше середини грудня ухвалити всі законопроекти», - підкреслив прем’єр.

Він також нагадав, що 1 листопада відбудуться парламентські слухання щодо вступу до СОТ, в яких візьмуть участь не лише представники

Янукович вважає дискусійними пропозиції Президента щодо закону про Кабінет Міністрів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає дискусійними пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо закону про Кабінет Міністрів.

«Це питання дискусії в залі», - сказав прем’єр.

Він ще раз наголосив на тому, що урядовий законопроект розглядався за участі представників майже всіх політичних сил та гілок влади.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України подав свій проект закону про уряд 13 жовтня. Президент України подав свій варіанту законопроекту 27 жовтня. У своєму варіанті Президент, зокрема, пропонує запровадити інститут державних секретарів, уточнити засади співпраці уряду з РНБО та іншими консультативними і дорадчими органами, встановити відповідальність членів уряду за порушення законів, а також визначити причини, за яких глава держави може відмовитися вносити до сесійної зали запропоновану парламентською коаліцією кандидатуру прем’єр-міністра.

Уряду вдалося знайти порозуміння щодо бюджету-2007 з багатьма комітетами ВР Прем`єр-міністр стверджує, що уряду вдалося знайти порозуміння щодо бюджету-2007 з багатьма комітетами Верховної Ради України.

«Нам вдалося знайти спільну точку зору з багатьма комітетами Верховної Ради», - сказав прем’єр. Він не уточнив, з якими комітетами збереглися розбіжності і які вони носять характер.

Говорячи про пропонований раніше урядом стабілізаційний фонд у бюджеті-2007 на випадок підвищення ціни на газ вище, ніж 135 доларів за 1 тис. кубометрів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що ці кошти будуть перерозподілені на інші програми, підкресливши при цьому, що соціальна сфера залишиться пріоритетною.

Закон про опозицію має сприяти підвищенню ефективності влади Прем`єр переконаний, що закон про опозицію має сприяти підвищенню ефективності влади.

«Ми будемо підтримувати законопроект про опозицію, якщо він сприятиме підвищенню ефективності влади», - сказав прем’єр.

Говорячи про запропонований до розгляду у парламенті на цьому пленарному тижні законопроекту про опозицію, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що цей законопроект не розроблявся урядом і не проходив експертизу в уряді. «На наш погляд, цей законопроект уряд повинен обов’язково отримати перед тим, як він розглядатиметься в парламенті», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні на Погоджувальній раді парламенту повідомив, що ВР у п’ятницю, 3 листопада, розглядатиме законопроект про опозиційну діяльність.

Питання газових відносин є виключно питанням господарюючих суб’єктів Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що питання газових відносин є виключно питанням господарюючих суб’єктів. «Ні уряд України, ні уряд Російської Федерації не можуть брати зобов’язання цих господарюючих суб’єктів», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Партія регіонів визначилася щодо Калашнікова Як лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що партія визначилася щодо народного депутата-“регіонала” Олега КАЛАШНІКОВА, незважаючи на перенесення з’їзду.

«Ми для себе це питання вирішили», - сказав прем’єр.

Він також зазначив, що, нажаль, питання про виключення О.КАЛАШНІКОВА з лав Партії регіонів може розглядатися лише на з’їзді партії, який було перенесено на весну наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

19 липня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що наполягатиме на виключенні О.КАЛАШНІКОВА з фракції і з партії.

Водночас сам О.КАЛАШНІКОВ відкидає звинувачення на свою адресу у побитті журналістів СТБ 12 липня.