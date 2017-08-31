Урядові зміни: переформатування Кабміну чи окремі ротації

Таких змін у Кабміні, які можна охарактеризувати терміном «переформатування», не передбачається. Ба більше, впевнений, що цього не буде. Переформатування Кабміну передбачає серйозні трансформації: коли відбувається суттєва зміна складу коаліції, і під новий коаліційний уряд потрібно передбачити серйозну зміну кількох міністрів. Також доречно говорити про переформатування Кабінету міністрів, якщо приймається рішення про кардинальну зміну певного блоку. Наприклад, якщо не справляється весь гуманітарний блок або весь фінансово-економічний, він повністю замінюється.

Так от, таких змін у Кабміні найближчим часом не буде.

Проте на членів уряду чекають два типи ротацій. По-перше, відбуватиметься суто персональна ротація. У даному випадку йдеться про ситуацію з міністром інформаційної політики Юріэм Стецем та міністром аграрної політики Тарасом Кутовим. Вони обидва вже написали заяви про відставку, і якщо ці заяви не будуть ними відкликані протягом найближчих тижнів, очевидно, вони будуть розглянуті Верховною Радою. Тоді ці два міністри підуть у відставку, а на їх місце прийдуть нові.

Крім того, «у повітрі висить» розуміння, що рано чи пізно потрібно буде все-таки затвердити Уляну Супрун як міністра охорони здоров’я. Її кандидатуру будуть подавати на цю посаду, але чи пройде вона — питання. Кандидатуру Уляни Супрун будуть вносити на офіційне подання лишень у випадку, якщо матимуть достатню кількість голосів.

«У повітрі висить» розуміння, що рано чи пізно потрібно буде все-таки затвердити Уляну Супрун як міністра охорони здоров’я

Слід зазначити, що незатвердження кандидатури не веде до звільнення людини з посади виконуючого обов’язки, але понижує легітимність і створює політичні проблеми.

Ці три випадки можна назвати «природними ротаціями».

По-друге, до деяких міністрів сьогодні починають виникати суто політичні питання. І справа тут не в оцінках окремих політичних сил, а в заявах правоохоронних органів.

Наприклад, маємо досить серйозні обурення з боку генерального прокурора Юрія Луценка роботою міністра фінансів Олександра Данилюка. Тихе невдоволення також з’являється і у прем’єр-міністра. Адже міністр фінансів зараз намагається грати у свою власну гру, маючи намір у найближчому майбутньому влаштуватися на роботу в МВФ (така інформація надходить із деяких опосередкованих джерел). Про що йдеться? Йому внесли реальні гроші з конфіскації різних активів Януковича, і законом було чітко розписано, куди ці кошти мають піти, на які конкретно видатки. Закон прийнятий, і міністр зобов’язаний його виконувати. Але він тягне час і вирішив здійснити дострокове повернення частини виплат Міжнародному валютному фонду. МВФ це оцінив і, зрозуміло, буде задоволений. Але задоволений міністром, а не Україною. Таке порушення закону з боку міністра тягне за собою відповідальність, у тому числі й кримінальну. Внаслідок таких дій зриваються певні соціальні, суспільно значущі проекти, які за ті гроші мали бути здійснені. Тому ймовірність відставки міністра фінансів починає «висіти в повітрі».

Наприклад, маємо досить серйозні обурення з боку генерального прокурора Юрія Луценка роботою міністра фінансів Олександра Данилюка. Тихе невдоволення також з’являється і у прем’єр-міністра

Також у правоохоронців виникли запитання до міністра енергетики Ігоря Насалика. Проте, чи будуть якісь рішення по його персоні чи ні — теж питання.

Як зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, зараз уряд проводить консультації з парламентською коаліцією про призначення та звільнення низки міністрів. Думаю, у випадку Стеця та Кутового, які самі написали заяви, консультації йдуть на тему того, ким саме їх замінити. А коли йдеться про Данилюка і Насалика, очевидно, думають взагалі, як з ними вчинити, замінювати їх чи ні. Переговори тривають, і кінцевих рішень ще немає.

В будь-якому разі, все це не є переформатуванням коаліції — це є поточною зміною. Якщо всі п’ять кандидатур підуть на ротацію, то це будуть доволі суттєві зміни для Кабміну. Але це можна було б називати переформатуванням, якби жорстко змінювалося політичне обличчя КМ або його професійний склад.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик