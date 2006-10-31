Мороз радить депутатам висловлюватися обережніше щодо “злочинів влади”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ просить депутатів обережніше висловлюватися щодо “злочинів влади” і не застосовувати зневажливі назви до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, реагуючи на виступ одного з лідерівів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

За словами О.МОРОЗА, О.ТУРЧИНОВ говорив про терор в Україні, про те, що влада потурає вбивствам, але «у ТУРЧИНОВА була прекрасна можливість продемонструвати силу і порядність влади, коли він був керівником Служби безпеки України. Я щось не пригадую прикладів, які б свідчили про такі наслідки, тому давайте не закидати каміння у чужий город, а дивитись спочатку у свій».

В той же час О.МОРОЗ підтвердив, що парламент проголосує за створення тимчасової слідчої комісії, щодо якої висловлюється БЮТ, яка розслідувала б діяльність посередників на сучасному енергоринку та згубні наслідки їхньої діяльності.

Крім того, голова ВР попросив не використовувати під час виступів образливі дефініції на зразок «так звана антикризова коаліція». «Вона названа відповідно до Конституції і регламенту “антикризова коаліція”, вона сформувала Кабінет Міністрів, до якого входять, до речі, і представники фракції, яка виступала сьогодні з критикою так званої коаліції («Наша Україна» виступила із заявою, у якій критикувала проект державного бюджету на 2006 рік - УНІАН), але ви повинні мати на увазі, що вона створена відповідно до Конституції і працюватиме відповідно до Конституції і гарантуватиме стабільність влади в Україні», - заявив О.МОРОЗ, додавши, що депутати повинні бути коректнішими під час висловлювань.

Перед цим О.ТУРЧИНОВ заявив з парламентської трибуни, що сьогодні в Україні розв’язано кримінальний терор проти БЮТ. Він нагадав злочини проти представників блоку 26-27 жовтня (вбивство члена Донецького обласного відділення БЮТ Геннадія Бистрякова і замах на львівського депутата БЮТ Романа ФЕДИШИНА – УНІАН). «Побиття, погрози щодо наших депутатів, особливо на місцевому рівні, стають нормою», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що жодного вбивства на замовлення в Україні досі не розкрито. «Замість серйозної роботи, замість боротьби проти криміналітету відбуваються пусті прес-конференції наших силовиків, де ми чуємо пусті балачки, брехню і нісенітницю», - сказав він, повторивши вимогу БЮТ негайно заслухати у Верховній Раді міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, голову СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Також О.ТУРЧИНОВ констатував, що влада в Україні не здатна захистити своїх громадян. «Більше того, ми змушені констатувати, що влада потурає вбивцям і криміналітету», - заявив він, додавши, що сьогодні при владі перебуває криміналітет. На підтвердження своїх слів О.ТУРЧИНОВ розповів про зізнання міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА у прямому ефірі телеканалу «1+1», що він, “працюючи на посаді голови НАК «Нафтогаз України», фактично представляв напівкримінальну структуру «РосУкрЕнерго» у переговорах із власною структурою”. О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що у прямому ефірі був визнаний факт “страшної корупції і злочину”. При цьому О.ТУРЧИНОВ додав, що замість покарання люди отримують посади міністрів, тому фракція вимагає проголосувати за створення слідчої комісії, яка розслідувала б діяльність посередників на сучасному енергоринку та згубні наслідки їхньої діяльності.