2 вересня Марина Порошенко відвідає Житомирщину з робочим візитом

Завтра, 2 вересня, дружина Президента України Марина Порошенко з робочим візитом відвідає Житомирську область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

У рамках поїздки Марина Порошенко відвідає школи з інклюзивною формою навчання. О 14.15 год. дружина Президента візьме участь у відкритті медіатеки у Житомирській ЗОШ №28, о 15.00 год. огляне стан робіт з облаштування медіатеки у міській гуманітарній гімназії №23.

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Також Марина Порошенко відвідає гала-концерт музично-освітнього табору «Music Camp International», який відбудеться о 16.00 у Житомирському обласному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги.