Прикордонники спростовують затримання прес-секретаря партії Саакашвілі (відео)

Прес-секретаря "Руху нових сил" Мар'яну Поштар не затримували, а лише пояснили порядок проведення зйомки в прикордонному районі.

Про це на сторінці в Facebook написав прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Відкрию таємницю: НІХТО НІКОГО не затримував. Прикордонники виявили поблизу кордону невідому особу, яка несанкціоновано проводила фото та відеозйомку позицій на кордоні", – зазначив він.

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Слободян підкреслив, що зараз саме проводяться командно-штабні навчання, і подібні посилення позицій відбуваються й на інших ділянках.

"Так, військові і прикордонники іноді тренуються. Це – НОРМАЛЬНО! Громадянці, а нею виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби. ВСЕ!", – наголосив Слободян.

Також речник ДПСУ закликав Давіда Сакваралідзе "не перегинати, намагаючись маніпулювати".

Як повідомлялося раніше, прес-секретаря "Руху нових сил" Мар'яну Поштар нібито затримали біля кордону з Польщею. Як повідомив член партії Давид Сакварелідзе, Поштар затримали на заправці за те, що вона зробила фотографію "живої стіни" прикордонників.