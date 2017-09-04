У "Народному фронті" вимагають від уряду розробити порядок вступу до Європейського Союзу та НАТО

"Народний фронт" звертається до уряду розробити план вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"На нашу думку, Верховна Рада повинна ухвалити Закон, у якому буде чітко зафіксовано порядок вступу в ЄС та НАТО. З огляду на це, ми вимагаємо від Уряду розробити план вступу, що має лягти в основу такого законодавчого акту", - заявив Максим Бурбак.

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Він підкреслив, що після отримання безвізового режиму з ЄС, наступними кроками для України повинні стати членство в НАТО та вступ до Європейської спільноти.

"Ми вважаємо, що цей курс має бути об’єднавчим і безальтернативним для українських демократичних патріотичних сил. Проте цей курс вимагає не ліричних слів, а чіткої роботи, покрокової, продуманої, зрозумілої для нашого суспільства і закордонних партнерів", - наголосив Максим Бурбак.