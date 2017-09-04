Аваков і Насіров подали позови до Саакашвілі

Міністр внутрішніх справ України Аваков і відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подали позови до позбавленого українського громадянства колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі. Про це йдеться у списку судових справ, призначених до розгляду, на сайті "Судова влада України".

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Зокрема, позов Авакова буде розглядатися 18 вересня о 14:00 в Дніпровському районному суді Києва. Суть справи - захист честі, гідності та ділової репутації.

Позов Насірова буде слухатись 8 вересня о 14:00 у Шевченківському районному суді Києва. Суттю справи також є захист честі, гідності та ділової репутації.

Крім них, до Саакашвілі подали позови народні депутати з фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський, Андрій Іванчук.