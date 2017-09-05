Очільник Київщини назвав цифри масштабних розкрадань обласного бюджету

Голова Київської обладміністрації Олександр Горган заявив про факти розкрадання сотень мільйонів гривень бюджетних коштів, що були виявлені внаслідок масштабної перевірки процесу ремонту та будівництва об’єктів інфраструктури Київщини. Про це губернатор Київської області Олександр Горган написав на своїй сторінці Facebook.

“Наступ на корупційні схеми, який Київська обласна адміністрація розгорнула спільно із силовими органами, викликав агресивну реакцію корупціонерів, які кидають всі ресурси на те, аби захистити свої корупційні схеми. Корупція довела область до катастрофи: жахливий стан доріг, відсутність гідних лікарень, шкіл та дитячих садочків”, - повідомив Олександр Горган.

“Ми щойно закінчили масштабну перевірку всіх об’єктів області, на ремонт та будівництво яких витрачалися бюджетні кошти. Результати виявили колосальні розкрадання сотень мільйонів гривень. Наведу кілька прикладів: на ремонт лікарні в Димері витрачено 9 млн гривень, на ремонт дитячого садочка в селі Дружня Бородянскього району – 8 млн. 16 млн гривень виділено на ремонт парку в Броварах, а на капітальний ремонт школи в Березані пішло 3 млн гривень. Роботи на цих об’єктах не виконані, а гроші цинічно вкрадені. І це лише чотири об’єкти із сотень, які ми перевірили. Люди не отримали найважливіших елементів інфраструктури тому, що хтось захотів на цьому нажитися. Більше такого бути не повинно”, - підкреслив він.

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Горган наголосив, що саме такий стан речей змусив ухвалити рішення докорінно змінити принцип розподілу обласного бюджету. “Для того щоб люди мали достойні лікарні, школи, дитячі садочки та нормальні дороги, обласна адміністрація наполягатиме, аби бюджетні кошти не освоювалися на обласному рівні, а передавалися в села та міста області. Саме мери і сільські голови зможуть ефективніше розподіляти ресурси, спрямувавши їх на потреби людей. Гроші мають освоюватися на місцях громадами Київщини”, - написав губернатор.

Він відмічає, що влада області спільно з громадами формуватиме стратегічне бачення розвитку Київщини, а практична реалізація цього бачення відбуватиметься на місцях.

“Тільки системною роботою можливо досягти змін на краще. Для того аби відбувалися реальні зміни, а не імітація реформ, ми маємо діяти рішуче. І тому ми не збираємося зупинятися, а будемо посилювати наступ на корупцію. За всіма розкраданнями стоять конкретні люди, і вони мають відповісти перед законом. Цим питанням займуться компетентні органи. Лише сила закону забезпечить розвиток Київщини”, - резюмував Олександр Горган.