Швейцарія, Британія, Німеччина та США: де навчаються діти українських політиків (відео)

Діти українських посадовців зустрічали перше вересня не у вітчизняних школах та вишах, а в елітних навчальних закладах за кордоном. Про це йдеться у програмі «Гроші».

Наприклад, Тарас Герега – син бізнесмена і нардепа Олександра Гереги, мешкає у Швейцарії, де навчається у одному із найкращих міжнародних вузів готельного менеджменту «Інститут вищої освіти Гліон», який розташований на березі швейцарської Рів’єри.

Вартість навчання у також закладі за 1 семестр стартує від 615 тисяч гривень. Відтак, щоб отримати диплом бакалавра потрібно провчитись 7 семестрів, що дорівнює 4 млн грн.

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Син ще одного парламентаря Ігоря Гриніва - Роман Гринів навчається в університеті Вірджинії у США, де рік навчання коштує 600 тисяч гривень.

Однак, є діти політиків, які встигли повчитись у кількох вишах. Зокрема, син скандального Борислава Розенблата – Олег, встиг повчитися у трьох університетах Європи: англійський Белербіс (Bellerbys College London), коледж Брайтон, де вартість курсу навчання коштує близько 230 тис. грн. Потім Олег Розенблат перейшов у Букінгемський університет у Лондоні, де за рік навчання потрібно заплатити 600 тис. грн., а за проживання і їжу – ще стільки ж. Ще за одним дипломом син скандального нардепа поїхав отримувати до Німеччини. Там за навчання у Мюнхенській бізнес-школі потрібно віддати 300 тисяч гривень на рік.