Наша Україна запропонує своїм членам визначитися: вони там чи тут

У «Нашій Україні» заявляють про необхідність запровадження відкритих виборчих списків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, про це сказав виконувач обов’язків голови Центрального виконкому партії “Народний Союз Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні на нараді голів виконкомів партії.

Засідання, на якому головував Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, було присвячене організаційній роботі у партії і підготовці до майбутніх парламентських і президентських виборів.

«Партії повинні змінити свою форму спілкування з виборцями. Якщо не будуть запроваджені відкриті списки, тоді до нас повністю повернеться мажоритарна система», - вважає Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, «відкриті списки дають можливість визначити в регіоні тих людей, до яких є народна довіра».

Під час засідання Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також заявив, що «Наша Україна» потребує перереєстрації своїх членів. «Створилося чимало нових рухів, з’явилося чимало нових лідерів – це нормальний процес. Але люди повинні визначатися, вони там, чи тут. Я завжди був проти «надутих» цифр, тому нам потрібно знати, скільки членів партії «Наша Україна» у нас є сьогодні і хто готовий ставати до роботи», - зазначив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив голів виконкомів партії про створення робочої групи по напрацюванню змін до статуту і запропонував надати свої пропозиції.

У свою чергу, заступник голови центрального виконкому партії Віра УЛЬЯНЧЕНКО сказала: «Про «Нашу Україну» останнім часом багато говорять, і це хороший знак. Ми сильні тим, що в партії не бояться говорити. Це означає, що партія жива і в ній відбуваються нормальні демократичні процеси».

Також під час засідання було зазначено, що рішення VI з’їзду (відбувся 27 грудня 2008 року – УНІАН) є легітимними, окрім тих, що стосуються виключення з ради партії сімох депутатів.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що скоро відновить свою роботу сайт RAZOM.org.ua

«Партія, яка народилася на Майдані, не може не мати дискусій, адже у суперечках часто народжувалася істина. І майданчиком для партійної дискусії стане об’єднавчий домен RAZOM», - зазначив він.