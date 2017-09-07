"Ехо Москви" опублікувало провокаційне опитування про українців

Радіостанція "Ехо Москви", яка вважається в Росії ліберальним ЗМІ, опублікувала на своєму сайті опитування: "Зустріти представника якої національності в темний час доби ви побоюєтеся?".

При цьому було запропоновано три варіанти відповіді: "Українця", "Чеченця" і "Важко відповісти".

У Мережі проголосувало більше 8 тисяч користувачів і 58% з них вказали, що побоюються зустріти українця, 30% - чеченця, у 11% виникли труднощі з відповіддю, пише ТСН.

89% користувачів, які голосували з телефону, вказали, що побоюються чеченця, 11% - українця. Всього з мобільних пристроїв проголосували майже 250 чоловік.

Користувачі соціальних мереж порахували опитування дивним і провокаційним. Зокрема, журналіст Айдер Муджабаев назвав його ганебним і нацистським.

Росія. Провулок. Темний час дня.



- Хто ви за національністю?

- Чеченець.

- Слава богу, а я вже злякався, думав, що ви українець. — Сірий Кардинал (@slevo4kin) September 6, 2017