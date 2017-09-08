Депутати пропонують заборонити місцевим радам ухвалювати рішення потай від громади

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №7071, який дасть змогу зробити роботу місцевих рад відкритою та гласною. Документ передбачає відповідні зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування».

Його підготували народні депутати з УКРОПу Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Віктор Шевченко, Віталій Купрій, Валентин Дідич, Олександр Шевченко та Ірина Констанкевич.

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Так, за словами авторів проекту акта, наразі українське законодавство не регулює перелік випадків, у яких громадяни не можуть бути присутніми на засіданнях місцевих рад. У зв’язку з цим органи самоврядування часом вирішують засідати в закритому режимі. А територіальні громади, що їх представляють місцеві ради, виявляються усунутими від ухвалення важливих рішень.

«Проте, оскільки місцеві ради представляють громади, то всі питання, що стосуються майна, землі, бюджету, водних ресурсів, розподілу коштів тощо, не повинні розглядатися в закритому режимі, без представників територіальної громади», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У зв’язку з цим депутати з УКРОПу пропонують доповнити закон про місцеве самоврядування положеннями, відповідно до яких передбачити відкритість засідань місцевих рад.

Згідно з їхніми пропозиціями, сесії місцевих рад варто проводити не лише гласно, а й відкрито, за участі всіх охочих, крім випадків, передбачених законодавством. Також пропонується запровадити механізм акредитації представників ЗМІ, які висвітлюють роботу рад відповідно до Закону України «Про інформацію».

Крім того, для забезпечення гласності передбачається дозволити присутнім особам, журналістам та іншим представникам ЗМІ проводити трансляції відкритих засідань місцевих рад, зокрема в мережі Інтернет. Також у ЗМІ в повному обсязі мають транслюватися засідання рад, на яких розглядаються питання, що стосуються майна громад, землі, водних ресурсів, бюджету, розподілу коштів тощо.

Автори законопроекту пропонують заборонити місцевим радам проводити засідання в закритому режимі.

«Ухвалення запропонованого проекту закону сприятиме виконанню статті 5 Конституції щодо здійснення народом влади безпосередньо та через органи місцевого самоврядування, шляхом передбачення дієвого механізму забезпечення гласності й відкритості роботи місцевих рад», – сказано в пояснювальній записці до проекту закону.