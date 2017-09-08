Лавров анонсував зустріч помічників лідерів країн "нормандського формату"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував у найближчі дні зустріч помічників лідерів країн "нормандського формату".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на брифінгу в Москві за підсумками переговорів з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

"У найближчі дні відбудеться ще один контакт на рівні помічників керівників "нормандського формату". Сподіваюся, буде досягнуто прогресу", - сказав Лавров.

Читайте такожПутін обговорив з Радбезом РФ домовленості лідерів "нормандського формату"

За його словами, помічники давно розробляють "дорожню карту", яка "передбачатиме крок зі зміцнення безпеки, крок з просування політичних реформ відповідно до Мінського комплексу заходів".