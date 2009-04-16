БЮТ відмовляється коментувати свої подальші дії у Верховній Раді

Фракція БЮТ відмовляється коментувати свої подальші дії щодо ситуації, яка виникла у Верховній Раді у зв’язку із блокуванням роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, після закриття вечірнього пленарного засідання безпосередньо у сесійній залі відбулася невелика нарада депутатів від БЮТ.

Покинувши сесійну залу, ні лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, ні його перший заступник Андрій КОЖЕМ’ЯКІН не погодилися відповісти на запитання журналістів.

Зокрема, І.КИРИЛЕНКО послався на те, що коментувати ситуацію буде Володимир ПИЛИПЕНКО - автор проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

У свою чергу, В.ПИЛИПЕНКО також відмовився дати відповідь, чи буде фракція БЮТ продовжувати блокування роботи ВР.