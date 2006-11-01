Послідовники Фалуньгун проведуть прес-конференцію на Банковій

2 листопада 2006 р. біля Адміністрації Президента України, що на вул. Банковій о 10.00 відбудеться прес-конференція на тему: “Факти злодіянь Цзя Цинліня, якого звинувачують в геноциді Фалуньгун”.

31 жовтня 2006 року в м. Києві, під час офіційного візиту делегації КНР до України (30.10 – 03.11) у Верховний Суд України громадянка Китаю подала судовий позов проти фактів злодіянь Цзя Цинліня (голову Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (ВК НПКРК), якого звинувачують в геноциді, тортурах і активній участі в репресіях послідовників Фалуньгун у Китаї.

На прес-конференції також розглядатимуться питання порушення прав людини українських послідовників Фалуньгун, у зв`язку з розповсюдженням брехні і наклепу з боку уряду КНР.

Як відомо, Цзя Цинлінь (Jia Qinglin) є головою Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (ВК НПКРК), зараз знаходиться в Україні з офіційним візитом. Цей китайський чиновник, у минулому секретар муніципального комітету КПК в Пекіні (1997 – листопад 2002), несе безпосередню відповідальність за жорстокі репресії в Китаї, здійснювані комуністичною партією щодо Фалуньгун;

Відзначимо, що на Цзя Цинліня були подані судові позови в Іспанії і Австрії із звинуваченням в геноциді, злочинах проти людяності і застосуванні тортур до послідовників Фалуньгун в Китаї. Позивачі виграли судову справу в обох країнах, а Цзя Цинлінь був оголошений злочинцем. Більш того, Національна судова колегія Іспанії, що розглядала дану справу, має право зажадати екстрадиції Цзя Цинліня до Іспанії, якщо тільки їй відоме його місцезанходження в будь-якій іншій країні, з якою у неї налагоджені дипломатичні відносини.

Щодня з 30 жовтня по 3 листопада з 11.00 до 19.00 проходить пікет біля посольства КНР.

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