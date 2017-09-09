Син Луценка одружується
13:44, 09 вересня 2017Політика
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Весільна церемонія проходить за закритими дверима
Луценко справляє весілля старшого сина / фото УНІАН
У центральному РАЦСі Києва одружується старший син генерального прокурора України Юрія Луценка - Олександр. Про це УНІАН повідомив співробітник РАЦСу.
Церемонія одруження розпочалася об 13.00 за зачиненими дверима, без сторонніх - під час офіційної обідньої перерви.
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Зазначимо, сім'я генпрокурора виховує двох синів - Олександра 1989 р.н. та Віталія 1999 р.н.
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