Син Луценка одружується

Весільна церемонія проходить за закритими дверима

У центральному РАЦСі Києва одружується старший син генерального прокурора України Юрія Луценка - Олександр. Про це УНІАН повідомив співробітник РАЦСу. Церемонія одруження розпочалася об 13.00 за зачиненими дверима, без сторонніх - під час офіційної обідньої перерви. Читайте такожСин Луценка зробив подарунок батькам на чверть мільйона гривень Зазначимо, сім'я генпрокурора виховує двох синів - Олександра 1989 р.н. та Віталія 1999 р.н.

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