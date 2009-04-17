Затверджено делегацію України антиядерну конференцію в Нью-Йорку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про делегацію України на Третю сесію Підготовчого комітету Оглядової конференції 2010 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляє прес-служба Президента, сесія відбудеться 4-15 травня у Нью-Йорку.

Указом затверджено склад української делегації, яку очолив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Міністерству закордонних справ доручено затвердити вказівки делегації.

Кабінет міністрів має вирішити питання щодо виділення коштів в іноземній валюті для забезпечення участі ряду членів делегації у роботі Третьої сесії Підготовчого комітету Оглядової конференції 2010 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.