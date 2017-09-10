Тимошенко і Ко: ЗМІ дізналися про зустріч Саакашвілі з "групою підтримки" у польському Жешуві

Група українських депутатів напередодні приїхали в Жешув, де має дати прес-конференцію Міхеїл Саакашвілі.

В готелі Метрополітен у них відбулася зустріч з Саакашвілі. На ній були присутні Юлія Тимошенко, Дмитро Добродомов, Віктор Чумак, Новак, інші. Зокрема, обговорювали перспективи перетину кордону, передає "Українська правда".

Присутність Тимошенко один із співрозмовників УП пояснив тим, що "вона за справедливість". Після вечірньої зустрічі всі депутати залишилися в готелі.

За словами одного джерела, в цьому готелі ночував Саакашвілі. Інші джерела не підтверджують, що Саакашвілі ночував у Метрополітен. Але факт вечірньої зустрічі підтвердили.

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Як повідомлялося, близько 4 ночі з Варшави вирушив автобус із журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, сам політик планує їхати на пропускний пункт "Краковець" разом з ними.

10 вересня Саакашвілі планує в'їхати з Польщі в Україну, де можливо його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу колишнього президента. Політик подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко в липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики й активісти.