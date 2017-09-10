Поблизу пункту пропуску "Краковець" поліція затримала понад сотню осіб

Поблизу пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні поліція затримала понад сотню осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Понад сто осіб у камуфляжній формі, які рухалися в бік українсько-польського кордону, були зупинені співробітниками поліції для перевірки і доправлені до відділку поліції. Особи затриманих встановлюються та з’ясовуються причини їхнього перебування в районі пункту пропуску «Краковець»», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час перевірки правоохоронці виявили у них газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети. Четверо з доправлених до відділку поліції мають судимість. Усі вони - мешканці інших регіонів України. Серед затриманих – студенти, а також троє неповнолітніх.

«На даний час правоохоронці беруть у них пояснення. Щодо організатора заходу буде складений адміністративний протокол про порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», - заявили в МВС.

Окрім того в прес-службі додали, що стосовно раніше затриманої на ПП «Краковець» активістки одного з громадських рухів буде складено адмінпротокол за дрібне хуліганство.