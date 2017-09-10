Вибух авто на Бессарабці: у МВС розглядають три версії вбивства "особистого ворога Кадирова"

Українські правоохоронці розглядають три версії вбивства в Києві громадянина Грузії, чеченця Алі Тимаєва, відомого як Тимур Махаурі, повідомив речник МВС Артем Шевченко в ефірі "112 Україна".

"Версія 1 – це могло бути пов'язано зі спецслужбами РФ або навіть "кадыровськими спецслужбами", які є досить самостійними і за рахунок окремого фінансування досить потужними. Напевно, вони могли це зробити. Версія 2 – це могло бути наслідком якихось кримінальних розбірок, адже Махаурі навряд чи був прикладом законослухняного громадянина. Він неодноразово затримувався за кордоном і взимку – у нас. Тобто це могло бути пов'язано із зв'язками у цьому тіньовому кримінальному світі. Версія 3 – це могли бути якісь міжособистісні відносини, помста або щось ще", – зазначив він.

Шевченко сказав, що жодна з цих версій не є пріоритетною.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у центрі Києві стався вибух легкового автомобіля. Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що в результаті вибуху загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі.

Представник МВС повідомив, що ця особа раніше притягалася до відповідальності за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї. За його словами, Махаурі мав зв'язки з кримінальними чеченськими колами. Також у машині перебувала жінка, якій відірвало ногу, і дитина. Поліція розслідує інцидент за статтею 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу. В СБУ заявили, що Махаурі був "особистим ворогом Кадирова".