Як Саакашвілі проривався до України (фотогалерея)

У неділю, 10 вересня, екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі зі активної підтримки своїх прихильників вдалося потрапити на територію України.

Спочатку політик заявляв, що буде перетинати кордон у пункті пропуску "Краковець", однак згодом вирішив сісти на потяг "Перемишль-Київ". Однак, екіпажу потяга заборонили відправлятися із станції через те, що у ньому "перебуває особа без дозволу на в'їзд на територію України".

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Згодом Саакашвілі обрав інший шлях - через пункт пропуску "Шегині". Там йому вдалося перетнути польсько-український кордон. Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Як все це було - дивіться у фотогалереї УНІАН.