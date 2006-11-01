Українці вважають, що події йдуть у неправильному напрямку (соцопитування)

Майже дві третини громадян України вважають, що події в нашій державі розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Так, лише 12,9% респондентів відповіли, що події розвиваються у правильному напрямі, відповідаючи на запитання: “Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?”.

Протилежної думки дотримуються майже дві третини - 63,8% - опитаних.

Центр зазначає, що ці показники погіршилися, порівняно з минулим місяцем, і є одними з найгірших, з часу президентських виборів і гіршими, ніж до початку президентської виборчої кампанії 2004 року. Більш песимістично розвиток подій громадяни оцінювали лише в липні 2006 року, коли під час політичної кризи частка респондентів, які вважали, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, зросла до 67,5%.

Найкращою є оцінка ситуації у східному регіоні, але й тут напрям розвитку подій неправильним вважають більше половини опитаних. Найгірше оцінюють ситуацію жителі центрального регіону, де три чверті опитаних відповіли, що ситуація розвивається в неправильному напрямі.

Дослідження було проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 26 жовтня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2006 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.