Благодатний вогонь пройшов через руки Ющенка (фоторепортаж)

Віктор Ющенко з сім`єю у суботу увечері в Софійському соборі запалив від Благодатного вогню лампади для передачі в регіони України.

Благодатний (або Віфлеємський вогонь) зійшов в храмі Гроба Господня в Єрусалимі. Святе полум`я з`явилося в каплиці усередині храму над кам`яним ложем після молитви патріарха Єрусалимського Феофіла про послання дива.

До Києва Віфлеємський вогонь доправили спецрейсом з Тель-Авіва, після чого його привезли до Софійського собору, де представники ізраїльської делегації передали його до рук Президента Ющенка.

Після того, як голова держави і представники релігійних конфесій України запалили лампади від Благодатного вогню, до обряду змогли долучитися всі охочі.

О 21 годині Президент взяв участь в церемонії передачі Благодатного вогню представникам церков і делегаціям з регіонів України у Софійському соборі. У церемонії, окрім Ющенка, брали участь депутати Верховної Ради, міністри Кабінету міністрів. Сам Президент прийшов на церемонію з дружиною і дітьми.

Після цього Віктор Ющенко у супроводі прем`єр-міністра Юлії Тимошенко відправився на нічну службу до Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату, яку провів Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.

Президент з прем`єром зайшли в собор через бічний вхід, а потім разом з священнослужителями вийшли з центрального входу собору і зробили Хресний хід навколо собору.

Після служби у Володимирському соборі Ющенко і Тимошенко відвідали пасхальне богослужіння в Соборі Василя Великого Української греко-католицької церкви, відвідали службу в Кафедральному Соборі Св. Апостола Андрія Первозваного Української Автокефальної Православної Церкви.

Близько 01:15 Ющенко та Тимошенко відбули до Свято-Успенського собору Києво-Печерської Лаври, де і завершили пасхальне паломництво.

Попри запрошення Президента спільно відвідати пасхальні служіння в київських храмах, передане його прес-секретарем, лідер Партії Регіонів Віктор Янукович обмежився персональною «програмою», відстоявши богослужіння у Києво-Печерській Лаврі в той час, як Ющенко і Тимошенко відвідували служби в трьох соборах (Володимирському, Святого Василя Великого і церкви Святого Апостола Андрія Первозванного).

Сам лідер регіоналів перед початком богослужіння пояснив журналістам причини своєї поведінки тим, що в його житті існують певні принципи, які він не має наміру змінювати. Розказав, як суворо дотримувався посту: «спочатку було важко, однак швидко звик». І чомусь додав, що у разі перемоги на президентських виборах не стане втручатися в справи церкви. "Я справжній православний і вважаю, що влада не повинна втручатися в справи церкви і віруючих. Я цього робити не буду", - завірив головний регіонал.

В той же час Віктор Ющенко в своєму пасхальному привітання одразу ж після нагадування про те, що частинка Божого духу і Світла є в кожній людині, заявив, що «в ці дні нам всім дуже потрібно задуматися над тим, як ми живемо і як хочемо жити». А також попросив у Господа «очищення від скверни, від неправди, від ворожнечі, від злих намірів і несправедливості». І згадав про прощення і про «лукаві дороги», від яких він теж просить уберегти.

Ганна Ткаченко

Фото Миколи Лазаренка та Михайла Марківа /офіційний сайт Президента,УНІАН

та Андрія Мосієнка / УНИАН