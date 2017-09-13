Генпрокуратурі дозволили перевірити дзвінки Льовочкіна у справі про розгін Євромайдану

Генпрокуратурі дозволили перевірити телефонні дзвінки колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна з листопада 2013 року по серпень 2017 року. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва від 7 вересня 2017 року, розміщеній в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що таким чином суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомленнях Льовочкіна з 1 листопада 2013 року по 28 серпня 2017 року.

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Санкція надана Департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження щодо силового розгону учасників Революції Гідності в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві.

Слідчим дозволили отримати від компанії "Київстар" усі потрібні їм дані , "включно із наведенням номерів телефонів, з якими відбувалися з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне з'єднання); номерів телефонів, з яких надходили та на які відправлялися SMS-повідомлення, із зазначенням дати і часу; базово-передаючих станцій під час з'єднань, приймання/відправлення повідомлень, їх адрес; IMEI терміналів, які при цьому використовувалися абонентами".