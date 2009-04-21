У Москві порахували, скільки бойовиків залишилося у Чечні

Кількість учасників бандформувань, які перебувають на території Чечні, не перевищує 300 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова Комітету Державної думи Росії з питань безпеки Володимир ВАСИЛЬЄВ.

"Президент КАДИРОВ оцінює кількість бойовиків приблизно в 300 осіб. Я загалом згоден з такими даними", - сказав В.ВАСИЛЬЄВ.

При цьому він не виключив, що «нас перевірятимуть на міцність вороги".

Разом з тим В.ВАСИЛЬЄВ наголосив, що після відміни режиму контртерористичної операції (КТО) в Чечні залишиться достатньо сил для підтримки безпеки.

Зокрема, він відзначив Національний антитерористичний комітет, до якого входять представники всіх міністерств, взяв на себе відповідальність за безпеку в Чечні.

«У нас там залишаються сили постійного базування – армійські й внутрішніх військ. Плюс у нас є резерви, які можуть бути підтягнуті, а найголовніше у нас є народ Чеченської республіки, який хоче миру», - сказав В.ВАСИЛЬЄВ, наголосивши, що участь федерального центру у забезпеченні безпеки республіки достатня.

За його словами, в Чечні, окрім власних правоохоронних органів, залишається армійська дивізія і бригада Внутрішніх військ РФ. «Це чималі сили», - наголосив він.

Він упевнений, що людям, які пережили дві чеченські війни, до снаги подолати загрозу тероризму.

За його словами, надмірна кількість силових органів перешкоджає вільному руху цивільного транспорту. Він нагадав, що режим КТО передбачає 13 обмежень, одне з яких - контроль за людьми і вантажами, які переміщуються через кордон. В.ВАСИЛЬЄВ упевнений, що в таких умовах дуже складно розвивати економіку Чечні.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня за рішенням Національного антитерористичного комітету РФ в Чечні скасовано режим контртерористичної операції, що діє з 1999 року. Із зазначеного часу заходи з боротьби з тероризмом у Чечні здійснюватимуться відповідно до загального порядку, що діє в інших регіонах Росії.

Зняття режиму передбачає виведення з Чечні практично всіх підрозділів внутрішніх військ, дислокованих там на тимчасовій основі, - близько 20 тис. військовослужбовців.