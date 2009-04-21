Ющенко поїхав на Івано-Франківщину розбиратися, куди поділися гроші?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває з робочою поїздкою на Івано-Франківщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета поїздки – ознайомлення із ситуацією, що склалася в регіоні в контексті подолання наслідків минулорічної липневої повені.

Планується, що у Тисменицькому районі області Президент огляне відновлену дамбу на р. Бистриця Надвірнянська та ознайомиться з даними щодо ліквідації наслідків стихійного лиха на об`єктах водгоспу. Також В.ЮЩЕНКО огляне будівництво мосту через Бистрицю Солотвинську.

В Івано-Франківську під головуванням Президента відбудеться нарада з питань стану реалізації заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Під час поїздки Президента супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій БЕРКУТА, заступник міністра охорони навколишнього природного середовища Дмитро ГУРСЬКИЙ, заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК, заступник міністра транспорту та зв`язку Володимир БАДАГОВ, заступник міністра палива та енергетики Бурзу АЛІЄВ, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, заступник голови Держкомітету з водного господарства Віктор БАБЕНКО, заступник голови Держслужби автодоріг Олександр ТУРЧЕНКО, заступник голови Держкомлісгоспу Олексій ПРИСТАЯ, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, заступник голови Головного КРУ Дмитро ОЛІЙНИК.

Нагадаємо, що правоохоронні органи неодноразово заявляли про виявлення численних махінацій з грошами, виділеними на подолання наслідків повені. Найбільш поширеним порушенням було включення осіб, які не мали претендувати на відшкодування до списків постраждалих від стихійного лиха.