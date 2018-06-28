МВФ профінансує «ширку»?

Отримання Україною нового транша кредиту МВФ може мати для країни не тільки економічне, але й політичне значення. Принаймні, інформовані джерела у фракції БЮТ стверджують, що нова порція МВФівських коштів відкриє шлях до створення широкої коаліції.

Від`їзд місії МВФ став сигналом для активізації консультацій між представниками БЮТ і Партії регіонів про перегляд нинішньої редакції Конституції. Обидві політичні сили поспішають: президентська кампанія фактично вже стартувала, тому необхідно до її початку де-юре визначити правила гри. Ні Янукович, ні Тимошенко не можуть собі дозволити без видимих причин відмовитися від боротьби за президентське крісло, хоча по обидві сторони бютівсько-регіональних барикад вистачає охочих злитися в коаліційному взаєморозумінні.

Віктор Янукович у телеефірі не виключив можливості створення «ширки», але дав зрозуміти, що цей крок вимагатиме виконання низки жорстких умов. Певно, головна серед них – доступ представників Партії регіонів до фінансових потоків, які уряд Тимошенко розраховує направити на оздоровлення економіки країни. Оскільки спонсори Партії регіонів широко представлені в металургії і хімічній промисловості, що дають левову частку валютних надходжень, «регіональні» претензії небезпідставні. Якщо для реалізації цього завдання потрібно буде ввести представників нинішньої опозиції до складу уряду – це не смертельно. Пам`ятається, відразу після усвідомлення масштабів кризи Юлія Володимирівна закликала всі політичні сили об`єднатися. Та й виразної фінансової політики за відсутності міністра фінансів і напружених відносин уряду з Національним банком чекати не доводиться.

Окрім економічних резонів існують і політичні. Очевидно, що створення широкої коаліції зніме з порядку денного проведення дострокових парламентських виборів, за які ратує Віктор Ющенко. Та й самому Вікторові Андрійовичу не доведеться довго займатися політикою у якості глави держави. Неприязнь до Ющенка і нерозуміння його дій можуть стати хорошим цементуючим чинником для створення коаліції найбільших парламентських сил. Під це можна підвести відмінні обгрунтування: парламентська республіка – це так «по-європейськи». Та і рейтинг глави держави, який не збирається подобатися нації, не сприяє полум`яним закликам. Тому можливий крик президентської душі про узурпацію двома фракціями влади в країні і заклик дати відсіч змовникам, швидше за все, зависне в повітрі. Хоча ні – може хіба що викликати гомеричний регіт змучених необхідністю терпіти Віктора Андрійовича парламентаріїв.

Є одна проблема: Віктор Янукович публічно виступив за всенародні президентські вибори, а коаліція Партії регіонів і БЮТ доцільна в тому випадку, якщо главу держави обиратимуть у парламенті. Віктор Федорович добре розуміє, що всенародне обрання – це не тільки серйозне випробування, але й головний козир в політичному діалозі. Проте досвід лідера опозиції, який лідер Партії регіонів болюче освоює, дозволяє припустити, що за рівних умов Янукович може погодитися, щоб його вибрав і нинішній склад Верховної Ради. Звичайно, в тому випадку, якщо в «шахматці» виконавчої влади представникам «регіоналів» віддадуть не гуманітарний, а економічний блок уряду. Самому Вікторові Федоровичу масштабні президентські повноваження ні до чого.

І бютівські, і «регіональні» спонсори всіма фібрами душі підтримують мінімізацію витрат на вибори. Хоча вже звучать прогнози, що виборчі кампанії будуть в основному економ-класу, провести їх за 5 копійок не вдасться навіть всесвітньо визнаному харизматику. Для серйозного кандидата в Президенти реальний передвиборчий бюджет повинен складати сотні мільйонів доларів. Знову ж таки є готове пояснення: в умовах економічної кризи навіть запеклі супротивники готові протягнути один одному руку – і «в дальний путь на долгие года».

Зі створенням широкої коаліції Юлія Тимошенко може добитися своєї основної мети – збереження прем`єрського портфеля з пролонгованими в часі повноваженнями. Відсутність виборів у масштабах країни дозволить їй не боятися відповідальності, а альянс з Партією регіонів дасть можливість нейтралізувати сплески інакомислення на пні. Окрім Віктора Ющенка, якого «ширка» легко викине на узбіччя політичного розвитку, не при справах залишаються Володимир Литвин і Арсеній Яценюк. Спікерське крісло при створенні союзу двох найбільших парламентських сил має дуже високу ціну, щоб залишати його лідерові фракції з 20 осіб. Тому Володимир Михайлович готовий криком кричати, але зберегти нинішню позицію. Заразом і екс-спікерові доведеться розплатитися і за зростання рейтингу і за порівняння альянсу БЮТ і Партії регіонів з одностатевим шлюбом.

Сигналом до остаточного зближення двох парламентських гігантів має стати рішення МВФ про виділення Україні другого, збільшеного транша кредиту. Відбудеться це не раніше середини травня. До того часу прихильники парламентаризму в чистому, не замутненому президентськими ідеями, вигляді постараються погодити кадрові і юридичні тонкощі, переконати тих, хто сумнівається і довести, що владу в країні можлна поділити практично порівну.

Євген Магда