Литвин пророкує складний і драматичний період перебудови
...відразу після травневих свят
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає переформатування коаліції та спроб внесення змін до чинної Конституції до липня цього року.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки Урбаном РУСНАКОМ, який завершує своє перебування на цій посаді в Україні у зв’язку із закінченням терміну.
Говорячи про соціально-політичну ситуацію, яка склалася в Україні, голова ВР зазначив, що попереду «на нас чекає не менш складний і драматичний період перебудовування та маневрування політичних сил, який почнеться одразу після травневих свят». Він висловив занепокоєння тим, що складна політична ситуація може вплинути як на економіку країни, так і на психологічний стан людей, «яких врятовує лише запас живучості та пристосовуваності».
На його думку, слід зробити висновки з економічної кризи так само, як і з політичної кризи 2004 року, і в цьому контексті «багато залежить від парламенту - або він буде ведучим, або ведений». «Якщо парламент буде веденим, то це стане політичним випробуванням для країни. Необхідно все зробити, аби цього не допустити», - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, відповідальність має бути і у Президента, і у прем’єр-міністра, і у парламенту, але необхідно перш за все враховувати інтереси людей, а не політиків.
Голова Верховної Ради України не виключив переформатування коаліції та спроб внесення змін до чинної Конституції до липня цього року з тим, щоб остаточно прийняти їх у вересні. На його думку, зміни до Конституції торкатимуться способу обрання Президента.
У свою чергу У.РУСНАК висловив сподівання на те, що «найбільша сусідська країна із Словаччиною житиме за правилами, які зрозумілі в Європі, буде прогнозованою та скористається досвідом Словаччини щодо встановлення законів для всіх громадян без винятку, а також відмовиться від перерозподілу власності».