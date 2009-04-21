Литвин пророкує складний і драматичний період перебудови

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає переформатування коаліції та спроб внесення змін до чинної Конституції до липня цього року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки Урбаном РУСНАКОМ, який завершує своє перебування на цій посаді в Україні у зв’язку із закінченням терміну.

Говорячи про соціально-політичну ситуацію, яка склалася в Україні, голова ВР зазначив, що попереду «на нас чекає не менш складний і драматичний період перебудовування та маневрування політичних сил, який почнеться одразу після травневих свят». Він висловив занепокоєння тим, що складна політична ситуація може вплинути як на економіку країни, так і на психологічний стан людей, «яких врятовує лише запас живучості та пристосовуваності».

На його думку, слід зробити висновки з економічної кризи так само, як і з політичної кризи 2004 року, і в цьому контексті «багато залежить від парламенту - або він буде ведучим, або ведений». «Якщо парламент буде веденим, то це стане політичним випробуванням для країни. Необхідно все зробити, аби цього не допустити», - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, відповідальність має бути і у Президента, і у прем’єр-міністра, і у парламенту, але необхідно перш за все враховувати інтереси людей, а не політиків.

Голова Верховної Ради України не виключив переформатування коаліції та спроб внесення змін до чинної Конституції до липня цього року з тим, щоб остаточно прийняти їх у вересні. На його думку, зміни до Конституції торкатимуться способу обрання Президента.

У свою чергу У.РУСНАК висловив сподівання на те, що «найбільша сусідська країна із Словаччиною житиме за правилами, які зрозумілі в Європі, буде прогнозованою та скористається досвідом Словаччини щодо встановлення законів для всіх громадян без винятку, а також відмовиться від перерозподілу власності».