В Раді зареєстровано законопроект про держбюджет України на 2018 рік

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект закону про державний бюджет України на 2018 рік (№7000).

Читайте такожЗростання економіки на 3%: Гройсман назвав основні цифри держбюджету-2018Відповідні дані розміщено на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, Кабінет міністрів України затвердив і направив на розгляд парламенту проект держбюджету на 2018 рік.

Документ передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету в 2,4% ВВП. Доходи бюджету в 2018 році, за розрахунками уряду, мають зрости на 15% порівняно з 2017 роком - до 1,118 трлн грн. Зростання бюджетних витрат на безпеку і оборону також становитиме 15% - до 164,9 млрд грн. Видатки на соціальну допомогу зростуть на 4% - до 122,7 млрд грн, з яких 55 млрд грн буде спрямовано на комунальні субсидії. Державну підтримку аграріїв планується збільшити на 16% - до 7,3 млрд грн.

Фінансування системи охорони здоров'я, згідно з проектом бюджету на 2018 рік, зросте на 10% - до 112,5 млрд грн, дорожньої інфраструктури на 37% - до 44 млрд грн, освіти на 18% - до 217,5 млрд грн, науки на 23% - до 7,9 млрд грн.

Зростання ресурсів місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів закладено в проекті бюджету на рівні 32% - до 521 млрд грн, а зростання доходів місцевих бюджетів - на 36%, до 250,4 млрд грн.

Зростання мінімальної заробітної плати, згідно з проектом бюджету, становитиме 16% - до 3 723 грн.