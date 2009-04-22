Литвин каже, що політики шпигують один за одним і збирають компромат

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бере участі у переговорах про переформатування коаліції та внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що нібито 18 квітня відбулась зустріч прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, члена Вищої ради юстиції Віктора МЕДВЕДЧУКА та першого заступника голови Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА, на яку запрошувався В.ЛИТВИН.

Голова ВР зазначив, що для нього субота перед Великоднем – особливий день, і в жодних перемовинах у цей день він участі не брав.

Він зауважив, що «не має спецслужб, які б здійснювали нагляд за українським політикумом». «В інших політичних сил і політиків такі служби є, оскільки в них є відповідні фінансові можливості», - додав В.ЛИТВИН. За його словами, «вони слідкують одне за одним і збирають один на одного компромат». Спікер підкреслив, що є одним із тих політиків, які не мають «можливості й не мають інтересу і бажання, і не займався цим, і не займатиметься ніколи».

Він зазначив, що не коментуватиме, чи така зустріч взагалі відбувалась.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання «КомерсантЪ-Україна», минулого тижня в суботу відбулася зустріч лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА, першого заступника голови Верховної Ради О.ЛАВРИНОВИЧА, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і члена Вищої ради юстиції В.МЕДВЕДЧУКА, на якій обговорювалося питання внесення змін до Конституції.

Джерело видання також стверджує, що на цю зустріч запрошувався й голова Верховної Ради В.ЛИТВИН, але він відмовився від участі.