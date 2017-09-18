Умеров: жоден "вирок" не забере у нас свободу

Найближчим часом влада РФ винесуть вирок Ільмі Умерову. Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук один з лідерів кримських татар Ільмі Умеров, якого переслідує російська влада.

"Ні в кого немає сумнівів, що справу щодо мене повністю сфабриковано спецслужбами з метою залякати моїх співвітчизників, продемонструвати їм як будуть чинити з ними, якби вони опинились у якості мішені репресій, - пише він. - Суди з органів правосуддя і закони в Криму перетворилися в інструмент переслідувань і боротьби з політично неугодними жителями півострова. Напередодні останніх засідань і вироку, я хочу заявити, що не злякаюся ваших переслідувань, свою боротьбу проти репресій я продовжу навіть з в'язниці, скільки б мені не було уготовано там протягнути".

За словами Умерова, свобода кримських татар - це не чийсь подарунок.

"Це найголовніше в нашому національному єстві, вистраждане довгою історією і нелегкою долею. Жоден ваш "вирок" не відніме у нас свободу!" - упевнений він.