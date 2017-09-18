Парубій заявляє, що йому ще не надійшов на підпис ухвалений парламентом закон про освіту

До голови Верховної Ради України Андрія Парубія ще не надійшов на підпис ухвалений закон про освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, у п’ятницю, 15 вересня, він проводив консультації і, «зважаючи на те, що закон досить об’ємний і величезна кількість правок до нього, які були проголосовані, потребують технічної вичитки, ми домовились, що комітет буде мати змогу сьогодні до вечора доопрацювати остаточний його текст».

Парубій наголосив, що як тільки закон надійде до нього з профільного комітету, то він невідкладно його підпише і відправить на підпис президентові України.

«Сподіваюся, це станеться або сьогодні ввечері, або завтра зранку», - зазначив спікер.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» Верховна Рада ухвалила 5 вересня.

Згідно з регламентом, текст закону, ухваленого Верховною Радою, має бути оформлений комітетом і поданий на підпис голові Верховної Ради не пізніше ніж у 10-денний термін. Тобто, останнім днем його передачі голові парламенту була п'ятниця, 15 вересня.