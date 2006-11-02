Росія і Білорусь ввели нові правила в`їзду на свої території

1 листопада Республікою Білорусь та Російською Федерацією було запроваджено спільну міграційну картку, яку заповнюватимуть іноземні громадяни та особи без громадянства при в`їзді на територію Білорусі чи Росії з території третьої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, міграційна картка видаватиметься іноземцям безкоштовно при їх в`їзді на територію Республіки Білорусь. У випадку відсутності у іноземця такої картки в пункті пропуску через державний кордон Республіки Білорусь її видає посадова особа прикордонних військ.

У випадку, якщо іноземний громадянин прибув у Республіку Білорусь до 1 листопада 2006 року, при реєстрації в органах внутрішніх справ і готелях, а також при виїзді іноземного громадянина з Республіки Білорусь, міграційна картка не вимагатиметься.

Крім того, до 1 січня 2007 року встановлено перехідний період, під час якого поряд з міграційними картками єдиного зразка діятимуть міграційні картки Російської Федерації.