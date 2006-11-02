Янукович зрозумів, чого нам не вистачає і хто з цим впорається

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недостатньою роботу екс-міністра культури Ігоря ЛІХОВОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час представлення колективу Міністерства культури призначеного вчора на посаду міністра Юрія БОГУЦЬКОГО.

«Я деякий час дивився на ситуацію, яка складалася в Міністерстві культури, і був здивований підходами до вирішення питань духовних потреб нашого суспільства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що йому дуже приємно представляти Ю.БОГУЦЬКОГО. «Я вважаю, що з сьогоднішнього дня ми відкриваємо нову сторінку у мистецтві, культурі, нову-стару», - сказав прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що тепер уряд і митці будуть разом працювати для покращення умов діяльності представників української культури. «Головне, на мій погляд, чого не вистачає нашому суспільству – не вистачає єдності, довіри українського народу до влади, згуртованості. Краще, ніж ви, цю справу не зробить ніхто», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив на високій суспільній значимості культури. «Як кажуть, не хлібом єдиним живе людина», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр пообіцяв докласти усіх зусиль зі свого боку для створення належних умов для діячів культури і висловив сподівання, що новий міністр впорається з покладеними на нього завданнями. «Він зберіг багато сил для того, щоб почати працювати потужно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і міністра культури і туризму І.ЛІХОВОГО, призначених в уряд за квотою “Нашої України”. Одразу ж на ці посади було призначено Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Ю.БОГУЦЬКОГО.