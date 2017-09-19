Брат Саакашвілі судиться через анулювання дозволу на проживання в Україні (відео)

Брат Саакашвілі збирається доводити незаконність анулювання дозволу на проживання в Україні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні в суді він буде доводити, що його примусово висилати з України не можна. Він звернувся до Печерського суду з позовом про скасування рішення міграційної служби, яка анулювала йому посвідку на проживання. Поки це питання розглядає Феміда.

Раніше повідомлялося, що суд призупинив екстрадицію брата Саакашвілі з України.

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2 вересня екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повідомив, що представники МВС затримали його брата Давида та доправили до Печерського райвідділу ДМС.

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що співробітники Нацполіції в Києві доставили Давида Саакашвілі до органів Державної міграційної служби з тим, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Згодом Давида Саакашвілі випустили з райвідділа ДМС, оскільки він не є затриманим та до нього не застосовували примусу. У партії "Рух нових сил" заявили, що інцидент з братом Саакашвілі є "тиском на родичів політичних опонентів влади".

Водночас Державна міграційній служба України заявила, що Давид Саакашвілі має залишити територію України, інакше його за рішенням суду може бути примусово видворено до країни громадянської належності.