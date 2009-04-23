Мер Одеси назвав вбивство студента Чайки ганьбою для міста

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ обурений жорстоким вбивством активіста патріотичного молодіжного руху «Січ» Максима Чайки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході спілкування з журналістами.

«Я вважаю великою ганьбою, - заявив мер, коментуючи резонансний злочин, - що в нашому толерантному місті сталося таке».

Е.ГУРВІЦ зазначив, що «в Одесі існує багато різних груп молодих людей, у яких різняться політичні погляди й переконання, але це не означає, що потрібно вирішувати спори у такий спосіб. Для нашого міста така поведінка неприпустима».

«Ми повинні зробити все можливе, щоб таке в нашому місті більше ніколи не повторилися», - зауважив мер Одеси.

Як повідомлялося, 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка загинув від ножових поранень 17 квітня. Госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Слідчим Приморського РВВС Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 КК України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Особу вбивці встановлено, вживаються заходи з його затримання, проте відомості про нього в інтересах слідства не розголошуються.

Громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство відбулося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами із «Січі» й учасниками руху «Антифашистська дія». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».

Президент Віктор ЮЩЕНКО 22 квітня звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельного розслідування вбивства в Одесі.