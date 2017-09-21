ГПУ затримала суддів, які намагались дати Холодницькому хабар у $300 тисяч

ГПУ затримала двох суддів, які намагались дати хабар очільнику САП Назару Холодницькому. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Зокрема, Холодницькому пропонували гроші за закриття справи проти судді, якого НАБУ підозрювало у корупційних діях.

«… досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що голова Кіровського районного суду м. Дніпропетровська спільного з суддею вказаного суду з метою уникнення кримінальної відповідальності останньої, яка підозрюється Національним антикорупційним бюро України у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, запропонували заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н. Холодницькому, неправомірну вигоду в розмірі 300 тис доларів США за вирішення питання щодо закриття відносно судді кримінального провадження з метою уникнення останньою кримінальної відповідальності», - написала вона.

Суддів затримали, коли вони намагались передати першу частину хабаря – 50 тисяч доларів.

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"Особливої уваги заслуговує той факт, що служитель "феміди", перебуваючи під слідством, вчинила нове кримінальне правопорушення, не зважаючи на те, що відносно неї судом застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, так званий "електронний браслет", та забороною відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду", - написала Сарган, додавши, що наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішуються питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суддям інкримінують пропозицію хабаря службовій особі, що карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна.