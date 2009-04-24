11 травня регіонали радитимуться щодо можливої коаліції ПРіБЮТ?
Політологи коментують ймовірність
Українські політологи вважають достатньо реальними шанси зі створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час прес-конференції українських політологів та експертів.
Зокрема, як зазначив президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ , на даний момент ведуться дуже активні переговори зі створення коаліції за участю Партії регіонів.
За його словами, згідно з інформацією, яка у нього є, в переговорах між БЮТ та Партією регіонів є досить серйозний прогрес у погодженні проекту нової Конституції та форматуванні нового уряду.
«Створення такої коаліції, воно є досить реальним фактом і воно може відбутися, якщо оцінити, 50 на 50», - сказав він.
У свою чергу директор політико-правових програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО наголосив, що в першу чергу необхідно дати відповідь, з якою метою буде створюватися нова коаліція. Одна справа, за його словами, коли така коаліція буде створюватися для здійснення спільних дій з подолання кризи і переформатування уряду. При цьому, за словами Ю.ЯКИМЕНКА, з електоральної точки зору це буде не зовсім виграшний варіант, оскільки може затягнутися конфлікт з призначенням членів уряду. Інша справа, додав він, коли ця коаліція носитиме стратегічний характер і передбачатиме чітку домовленість між кандидатами в Президенти, що один стає Президентом, а другий – прем’єр-міністром.
«Тоді вже після виборів формується готова прем’єрсько-президентська коаліція, в якій кожна зі сторін матиме блокуючий пакет», - сказав він. При цьому Ю.ЯКИМЕНКО додав, що якщо коаліція між БЮТ та Партією регіонів буде створена саме на таких умовах і матиме довгострокові домовленості, то це може виступити певним стабілізатором ситуації в Україні.
Крім того, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що за неофіційною інформацією, на 11 травня у Партії регіонів заплановане проведення великої наради щодо можливих домовленостей з БЮТ зі створення коаліції. Він зауважив, що здійснення спільних дій між БЮТ та Партією регіонів в умовах кризи матиме сенс, однак «домовитись буде не дуже просто». В.ФЕСЕНКО зауважив, що одним з пунктів переговорів між БЮТ та Партією регіонів, за неофіційною інформацією, є мораторій на проведення парламентських виборів протягом п’яти років. Політолог наголосив, що якщо така домовленість дійсно буде досягнута, то Президент України Віктор ЮЩЕНКО почне активно діяти і поновить тему розпуску Верховної Ради, оскільки побачить загрозу своїм інтересам.