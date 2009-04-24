У БЮТ придумали, як зробити шахтарську працю вже зовсім престижною

Голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає за зменшення прибуткового податку для шахтарів з 15 до 10%.

Про це вона заявила під час відео-чату для сайту “Полеміка”.

За її словами, для цього необхідно внести поправки в закон про престижність шахтарської праці.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що низка народних депутатів України зареєстрували відповідний законопроект, в лютому його прийняли в першому читанні. З проханням звернути особливу увагу на цей закон і прийняти його найближчим часом Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та до голови фракції БЮТ.

Голова комітету заявила, що «наполягатиме на тому, щоб закон було прийнято у травні». «Тільки після цього ми зможемо змінити прибутковий податок», - пояснила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «такої підтримки, яка була виділена вугільній галузі 2008 року, не було за жоден попередній рік». Цього року, незважаючи на фінансову кризу та проблеми з експортом вугільної продукції, зарплати гірникам державних шахт виплачують вчасно.

Довідка УНІАН. Закон про престижність шахтарської праці було прийнято 2 вересня 2008 р. Законом депутати запровадили низку пільг для шахтарів і їхніх сімей.