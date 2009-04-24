Рада міністрів ЄС обговорить політичну та економічну ситуацію в Україні

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС обговорить політичну та економічну ситуацію в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело у Єврокомісії.

“Міністри обговорять політичну та економічну ситуацію в країні. Ніяких висновків схвалювати не передбачається”, - зазначив співрозмовник агентства.

За словами представника Єврокомісії, міністри обміняються думками щодо економічної ситуації в країні напередодні отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду.

Водночас, міністри не передбачають схвалити ніяких заходів для допомоги Україні.

Співрозмовник агентства також зазначив, що, на жаль, недостатність політичної стабільності в Україні не дає можливості країни проводити необхідні реформи. Представник Єврокомісії не надав інших деталей.

Засідання Ради міністрів відбудеться 27-28 квітня у Люксембургу.