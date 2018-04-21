Хто кого порізав?

“Они сошлись: огонь и пламень”. Спочатку на прес-конференцію в УНІАН навідалися нігерійці – чоловік тридцять-сорок високих, м`язистих чорношкірих хлопців. Складалося враження, що це баскетбольна команда Америки. Та ні, то були друзі пастора Сандея Аделаджі, духовного наставника київського мера. Дужі брюнети прийшли до нас у перший день листопада, щоб якомога голосніше розповісти громадськості про інцидент, що трапився з їх земляком Годноузом Мієві. На 47-річного африканця 25 жовтня біля станції метро «Позняки» на вулиці Драгоманова напала група невідомих, в результаті сутички його зарізали. Покійний мав при собі значну суму грошей, але їх не взяли. Остання обставина стала головним приводом для того, щоб Аделаджа заявив про вбивство на грунті расової нетерпимості.

Перед прес-конференцією біля входу в агентство стояли молоді люди, що роздавали листівки, сенс яких явно не тішив нігерійців. «Зупинимо завезення бандитів і вбивць!» – було написано у прокламаціях. Тут же розповідалося про те, як 19 жовтня цього року якийсь негр порізав у київському метро двох неповнолітніх «слов`ян». А тижнем раніше у тому ж метро «був затриманий грузин-наркоман у нестямі». Листівка наочно демонструвала, до чого можуть призвести неконтрольовані потоки міграції. Під фото симпатичного чорношкірого хлопчика стояв підпис «today» («сьогодні»), підпис «tomorrow» («завтра») красувався поруч із зображенням озброєної двома пістолетами чорношкірої людини, судячи з намиста, жінки. Схоже, листівка мала навести громадян на думку, що з роками африканці не тільки мають тенденцію озброюватися, але і змінювати стать.

Роздачу прокламацій влаштував Український рух проти нелегальної імміграції (УРПНІ). А в четвер на Софійській площі, біля столичного УВС, ця організація влаштувала невеликий мітинг, на якому багато йшлося про засилля в Україні китайців, кавказців і чорношкірих, «які поводяться дуже агресивно». «У Києві починається своє Косово, і мер Черновецкий сприяє цьому», – заявили вони. Але головне, що противники нелегальної імміграції хотіли висловити підтримку своєму товаришеві Руслану Скрипцю, затриманому у зв`язку зі справою про вбивство нігерійця. Ярослав Дунаєв, лідер УРПНІ, повідомив:

– Він був заарештований у четвер. Руслан гуляв з дівчиною, до нього підійшли міліціонери і сказали: «Вас затримано». Потім у нього вдома влаштували обшук. Якщо заарештовують наших товаришів, з яких вибивають свідчення, то ми маємо право запитати: а де той негр, який порізав двох осіб дев`ятнадцятого числа? І де той негр, який порізав двадцять сьомого числа ще одну людину в тому ж парку на Позняках? Один раз на п`ятнадцять років скоїли вбивство нігера, нігерійця, – і почалося: в Україні расизм, в Україні фашизм!

Дунаєв почав розповідати про факти нападу чорношкірих на громадян України, що нібито мали місце, а до мітингуючих підійшов Володимир Поліщук, начальник Центру зв`язків з громадськістю київської міліції. Він прояснив ситуацію:

- Руслан Скрипець, 1987 року народження, затриманий тридцятого жовтня у зв`язку з тим, що в справі про вбивство нігерійця підозрюється людина, що можливо співчуває скінхедам. Руслан входить до складу організації УРПНІ, він носить одяг, характерний для скінхедів і ототожнює себе з ними. Співробітники міліції хотіли поговорити з Русланом, але він повівся неадекватно.

- Що означає неадекватно?

- Він використовував нецензурну лайку. І згідно зі 185 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення був заарештований за хуліганство. Причому санкцію йому визначив суд.

Загалом, як повідомив Дунаєв, за минулий місяць у Печерському РВВС побувало близько двадцяти представників УРПНІ «У мене вже телефон від дзвінків через це розірвався», – сказав він.

Поліщук нічого страшного в тому не побачив. «До цих людей не було застосовано ніяких заборонених засобів, їх не били, не катували, – повідомив глава ЦЗГ. – У нас будь-якого громадянина можуть запросити на розмову в міліцію».

Поліщук також розповів, що проблема нелегальної міграції хвилює правоохоронні органи не менше, ніж УРПНІ. Правоохоронець назвав таку цифру: цього року ВВІРи перевірили близько тисячі нелегальних мігрантів, з яких близько двохсот було вислано за межі країни. Юрій Луценко недавно теж говорив про посилення боротьби з нелегальною міграцією. «За два місяці Ярема (головний київський міліціонер, – Авт.) особисто відповідатиме перед міністром за цю ділянку роботи», – запевнив Поліщук.

Словом, міліціонер і представники УРПНІ дивним чином зійшлися у поглядах на нелегальну міграцію. Сама акція (яка отримала дозвіл міської влади) закінчилася так само мирно, як і почалася. Принаймні, пакистанці, що фотографувалися біля пам`ятника Хмельницькому навіть не помітили, що тут мітингують ті, кого називають расистами. Насамкінець Дунаєв заявив: «Пан Поліщук дав чесне слово, що через п`ятнадцять діб Руслана відпустять. Йому залишився ще тиждень. Ми чекаємо, а там видно буде, що далі робити». Так чи інакше, схоже, ми ще почуємо про цю організацію.

Для довідки. Так званий Український рух проти нелегальної імміграції утворився 2002 року. За заявами лідерів цієї організації, налічує до тисячі чоловік, має відділення у десяти містах.

Олексій Просєкін

Фото Сергія Светлицького