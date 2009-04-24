Заступник Богатирьової не знає, чому СП не пустив пресу на РНБО

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ заявляє, що Апарат РНБО не винний у недопуску журналістів на сьогоднішнє засідання РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГАВРИШ заявив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що розгляд запланованих на сьогодні на засіданні РНБО питань не передбачався у закритому режимі, і те, що журналісти не були допущені на засідання, не є провиною Апарату РНБО.

С.ГАВРИШ сказав, що Апарат РНБО не проводить акредитацію журналістів і це є функцією Секретаріату Президента.

Він додав, що йому невідомі причини, з яких журналісти не були допущені на засідання. Разом з тим С.ГАВРИШ пояснив, що два із запланованих трьох питань готувались до розгляду у відкритому режимі, третє питання містить елементи державної таємниці і тому воно мало бути розглянуто без участі преси.