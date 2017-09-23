Замах на "мінздоха ДНР" Тимофєєва ініційований ним самим - ІС

З метою уникнути відповідальності перед спецслужбами РФ за розтрату коштів, що виділяються Кремлем, так званий "міністр доходів і зборів ДНР" Тимофєєв сам організував замах на себе. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат (НФ), керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

"За нашими даними, "замах" було ініційовано самим А. Тимофеєвим у змові з посадовими особами "міноборони ДНР", з метою уникнути відповідальності перед спецслужбами РФ за розтрату коштів, виділених Кремлем на функціонування "1-го АК ДНР" (ревізія використання даних коштів з початку 2017 р. запланована російською стороною на жовтень ц. р.)", - повідомив він.

Читайте такожПостраждалий від замаху "міністр ДНР" Тимофєєв прагнув посісти "трон" Захарченка – МВС

За повідомленням росЗМІ з посиланням на ресурси "ДНР", замах на Тимофєєва було скоєно о 8:30 на перетині проспекту Миру і вулиці Ульріха.

Між тим, в прес-службі "міністерства" підтвердили, що був підірваний автомобіль "міністра": "Де було закладено вибуховий пристрій, ми не знаємо. З міністром тільки що розмовляли, він живий-здоровий".