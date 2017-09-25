Україна причетна до незаконного постачання зброї Південному Судану - Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, в якій повідомила про причетність України до незаконного постачання зброї Південному Судану.

Як зазначають правозахисники, у 2014 році державна фірма "Укрінмаш" підписала контракт з ОАЕ на постачання тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

"Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписанткою якого є Україна", - йдеться у повідомленні Amnesty International.

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Правозахисники наголошують, що поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності.

"Україна має повністю припинити постачання зброї та надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування та навчання", - вважають правозахисники.

"Також Україна повинна якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю", - додали в організації.