Безсмертний думає, що Ющенку можуть заздрити усі президенти світу, крім двох

Голова ради політичної партії “Народний Союз Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що між бажанням парламенту змінити міністрів та імпічментом Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає нічого спільного.

Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання під час інтернет-чату на “Українській правді”.

За його словами, нічого спільного між псуванням нервів міністрам, до якого вдається Партія регіонів, та імпічментом немає.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не погоджується, що після політичної реформи Президент перетворився на британську королеву. “Про повноваження українського Президента можуть мріяти усі президенти світу, крім бацьки й імператора всія Росії”, - сказав він.

Даючи відповідь на запитання, чи заслуговує В.ЮЩЕНКО на другий термін президентства, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів ствердно: “Заслуговує, але це буде зрозуміло, коли перша каденція Віктора ЮЩЕНКА наближатиметься до кінця. Я не відношуся до тих, хто ставить перед Президентом гіпертрофовані вимоги”.

Відповідаючи на запитання, кого він вважає сильнішим супротивником на наступних президентських виборах для В.ЮЩЕНКА – Віктора ЯНУКОВИЧА чи Юлію ТИМОШЕНКО, голова ради партії висловив думку, що для В.ЮЩЕНКА більшим супротивником буде В.ЯНУКОВИЧ. “Чому? Тому що все одно Ю.ТИМОШЕНКО буде разом з В.ЮЩЕНКОМ”, - переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю УНІАН народний депутата-“нашоукраїнець” Михайло ПОЖИВАНОВ застеріг Президента, що антикризова коаліція готує його імпічмент.

На думку депутата, останні дії коаліції, в тому числі плани відправити у відставку міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА та міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, свідчать, що антикризова коаліція не відмовилась від плану оголосити імпічмент Президентові.