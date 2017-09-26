Прикордонники не пустили на територію України головного редактора "Голосу ісламу"

Головного редактора медіапроекту "Голос ісламу" Дмитра Хамзу Черноморченка не пустили на територію України. Про це Дмитро розповів "Українській правді".

Він повідомив, що з 12 години дня 25 вересня перебуває в спеціальній кімнаті в зоні вильоту в міжнародному аеропорту Одеси.

Прикордонна служба України відмовилася прийняти Черноморченко і його рідного брата в зв'язку з тим, що вони нібито не довели свою мету візиту.

Черноморченко в розмові повідомив, що пред'явив нотаріально завірений лист господині квартири в Одесі, яку він орендує, що у них договір, і вона готова його прописати.

Також у нього були зворотні квитки з Одеси на суботу.