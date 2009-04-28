У Кличка кажуть, що кияни не замовляли послуги «сидіти без гарячої води»

Кияни не повинні сплачувати за ненадану послугу. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський в інтерв’ю журналістам.

«Більше доби мешканці чотирьох районів Києва були позбавлені гарячої води. Ситуацію пояснює майже мільярдна заборгованість столичного бюджету перед «Київенерго». При цьому кияни є найсумліннішими платниками житлово-комунальних тарифів не тільки в Україні, а й в Європі. Рівень проплат у Києві за ЖКП сягає 96%», - зазначив опозиційний депутат.

«Виникають питання, куди йдуть кошти, отримані від населення, і чому у попередні роки «космічних» бюджетів замість того, щоб ліквідовувати, місто накопичувало борги перед «Київенерго». Ця інформація приховується від киян. Натомість їх змушують платити за ненадані послуги. Особливо цинічним відключення гарячої води видається на фоні запланованого підвищення житлово-комунальних тарифів», - наголосив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, необхідно розробити дієвий механізм перерахунку оплат за житлово-комунальні послуги у разі ненадання послуг або надання їх в неповній мірі. «Ми працюємо над розробкою такого механізму. Кияни не замовляли послуг «сидіти без гарячої води» чи «сидіти без електроенергії», а тому і не зобов’язані за них платити. Більше того, населення має отримувати компенсацію за спричинені негаразди, особливо, коли справжнім винуватцем відключення є міська влада», - зауважив депутат.