Кріль: намагання уряду не помічати кризу – гірше, ніж бездіяльність

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що намагання уряду не помічати економічну кризу є гіршим, ніж бездіяльність.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЄЦ, на цьому І.КРІЛЬ наголосив, коментуючи заяви урядовців про подолання кризи до кінця цього року.

«Якщо у нас все так добре, то чому прем‘єр із протягнутою рукою вже об‘їхала півсвіту? Чому, коли уряд рапортує про подолання кризи, – заборгованості по зарплатах ростуть, у бюджеті Пенсійного фонду – діра у кілька мільярдів, а бізнес йде в тінь?», - підкреслив І.КРІЛЬ.

На його переконання, результатом політики “не помічати кризу” стане лише подальше її поглиблення та втрата стратегічних об‘єктів держави через зростання зовнішніх боргів.

При цьому І.КРІЛЬ зазначив, що «у той час, як увесь світ спрямовує всі сили на оздоровлення економіки, український уряд не придумав нічого кращого, ніж заговорити кризу банальними словами».

«Все це вказує на те, що країні потрібен новий лікар - тобто новий професійний уряд, дієві ліки - тобто антикризовий план, та ефективна терапія - тобто конкретні кроки, а не порожні розмови», - наголосив лідер ЄЦ.